«Шевчику неоднократно поступали угрозы». Что известно о взрыве в Энергодаре

В адрес главы новой администрации Энергодара Андрея Шевчика неоднократно поступали угрозы, рассказали в правоохранительных органах. 22 мая в подъезде его дома сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, которое заложили в электрощитовом шкафу. Взрыв прогремел, когда Шевчик входил. Он и двое его охранников ранены. Сейчас политик находится в реанимации. Минобороны сообщило о переходе Энергодара под контроль российских войск 28 февраля.

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Объявивший себя мэром украинского города Энергодар Андрей Шевчик и двое его охранников ранены в результате взрыва. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

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"Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в адрес Шевчика от украинской стороны неоднократно поступали угрозы. По данным источника РИА "Новости", сейчас политик находится в реанимации.

Кто такой Шевчик...

В конце марта депутат городского совета Энергодара от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Шевчик сообщил, что создал "совет самоорганизации города", и объявил себя его руководителем. Он утверждает, что этот орган выполняет функции городской власти:

"Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с 27 марта в городе начинает работать "общественный совет самоорганизации города", - рассказал парламентарий в специальном обращении.

По его словам, совет был организован для коммуникации "всех небезразличных ответственных горожан". В свою очередь, избранный мэр города Дмитрий Орлов заявлял, что этот орган не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый народный совет во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", - указал Орлов.

Большинство депутатов горсовета Энергодара 23 24 марта сложили свои мандаты.

...и где находится мэр Энергодара

На фоне спецоперации мэр Энергодара Дмитрий Орлов и его команда покинули город.

"Мэр Энергодара уехал в Запорожье, чтобы обеспечить более устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения. Сейчас мир электронен, поэтому можно управлять из любой точки. Мы считаем, что в Запорожье будет спокойнее управлять Энергодаром", - информировал глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух.

Энергодар, основанный в 1970 году, расположен в северо-западной части Запорожской области Украины, он входит в состав Васильевского района Запорожской области. До административно-территориальной реформы 2020 года был городом областного значения. Расположенная там Запорожская электростанция стала крупнейшей АЭС в Европе. Она является основным работодателем в городе. По последним оценкам, там проживали более 53 тыс. человек (данные за 2018 год). С конца февраля 2022-го населенный пункт находится под контролем вооруженных сил РФ: в начале специальной военной операции шли бои за Энергодар и за расположенную в нем Запорожскую АЭС.