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23 минуты назад

Автобус с пассажирами загорелся в Подмосковье

Майк Габриелян

Рейсовый автобус загорелся в подмосковном Одинцово во время движения. Пассажиров успели эвакуировать, пострадавших нет.

Автобус с пассажирами загорелся в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Можайском шоссе в городском округе Одинцово во время движения в результате ДТП загорелся рейсовый автобус. По предварительной информации, пострадавших нет», - рассказал собеседник агентства.

Telegram-канал «Типичное Одинцово» опубликовал видео с места ЧП.

На кадрах видно, что автобус, объятый пламенем, стоит посреди трассы. Его объезжают другие автомобили. Над улицей поднимаются громадные клубы черного дыма.

Очевидцы пишут в соцсетях, что автобус загорелся при выезде с улицы Свободы на Можайское шоссе. По их словам, он выгорел «буквально за пять минут», от него остался только остов.

В ЕДДС Одинцовского городского округа уточнили, что сообщение о возгорании автобуса ПАЗ поступило в 16:51.

Пожар произошел на Можайском шоссе, у дома 20А. Горел рейсовый автобус маршрута № 1055 сообщением «Одинцово-Голицыно» Одинцовского ПАТП.

«Пассажиры из автобуса вышли. В 17:10 полная ликвидация пожара, пострадавших нет», - отметили в ЕДДС.

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