Английский депутат накачивал наркотиками коллег для изнасилования на свиданиях

В английском парламенте разгорается очередной скандал с сексуальной подоплекой. Депутата от Консервативной партии обвиняют в изнасиловании предварительно накачанных наркотиками коллег. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.

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По сведениям издания, на депутата жалуются четверо его коллег. Они утверждают, что политик накачивал их наркотиками, а затем подвергал сексуальному насилию.

В частности, один из потерпевших, также депутат от Консервативной партии, сообщил, что потерял сознание после того, как соратник ввел ему наркотик. Когда он пришел в сознание, то обнаружил, что «тот облизывает его соски». Такую же историю рассказал и парламентарий от Лейбористской партии.

Следующий пострадавший признался, что отказал депутату во взаимности, но тому удалось все же подсыпать наркотики ему в напиток.