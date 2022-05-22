В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
46 минут назад

Английский депутат накачивал наркотиками коллег для изнасилования на свиданиях

Илья Родин

В английском парламенте разгорается очередной скандал с сексуальной подоплекой. Депутата от Консервативной партии обвиняют в изнасиловании предварительно накачанных наркотиками коллег. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.

Английский депутат накачивал наркотиками коллег для изнасилования на свиданиях
Фото: ReutersReuters

По сведениям издания, на депутата жалуются четверо его коллег. Они утверждают, что политик накачивал их наркотиками, а затем подвергал сексуальному насилию.

В частности, один из потерпевших, также депутат от Консервативной партии, сообщил, что потерял сознание после того, как соратник ввел ему наркотик. Когда он пришел в сознание, то обнаружил, что «тот облизывает его соски». Такую же историю рассказал и парламентарий от Лейбористской партии.

Следующий пострадавший признался, что отказал депутату во взаимности, но тому удалось все же подсыпать наркотики ему в напиток.

Отмечается, что имя обвиненного в изнасилованиях депутата открыто обсуждается среди его сопартийцев.

Происшествия,Консервативная партия,Парламент Великобритании,Лейбористская партия,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители