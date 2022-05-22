В Подмосковье 12-летняя девочка и ее отец отравились угарным газом

"По данным следствия, 21 мая в квартире по улице Институтская девочка и ее отец почувствовали признаки недомогания и их родственницей была вызвана бригада скорой помощи, после ребенка госпитализировали. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия", - сообщила Тертичная.