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9 минут назад

Подросток и мужчина отравились газом в Подмосковье

ТАССиещё 2

В Щелкове 12-летняя девочка и ее отец отравились угарным газом. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

В Подмосковье 12-летняя девочка и ее отец отравились угарным газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По данным следствия, 21 мая в квартире по улице Институтская девочка и ее отец почувствовали признаки недомогания и их родственницей была вызвана бригада скорой помощи, после ребенка госпитализировали. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия", - сообщила Тертичная.

По предварительным данным, причиной отравления мог стать угарный газ. Проводится проверка, назначена судмедэкспертиза. Ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой.

21 мая в Долгопрудном двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом, еще одного человека госпитализировали.

Происшествия,Следственный комитет,
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