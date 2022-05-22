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10 минут назад

Сотню изъятых компьютеров раздавили бульдозером на Урале

Елена Прошина

В Челябинске с помощью тяжелой строительной техники уничтожили 105 единиц различной компьютерной техники. Об этом пишет издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу Управления ФССП России по Челябинской области.

Сотню изъятых компьютеров раздавили бульдозером на Урале
Фото: depositphotos.omdepositphotos.om

Отмечается, что все системные блоки, мониторы и другая оргтехника была изъята из офисов незарегистрированных фирм, которые осуществляли свою деятельность на нелегальной основе.

«Произведено уничтожение 105 единиц игрового оборудования. Среди ранее изъятого и конфискованного оборудования имелись системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, коммутаторы, кабели, маршрутизаторы, а также один кассовый аппарат. Все уничтожили с помощью тяжелой техники», - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства раскрыли подробности процедуры изъятия и последующего уничтожения. По их словам, на начальном этапе оборудование изымается сотрудниками правоохранительных органов. Затем прокуратура обращается в суд, который выносит постановление об аресте и изъятии имущества признанных виновными лиц.

Далее исполнительные документы направляются судебным приставам, которые производят арест оборудования и передают его для утилизации.

Происшествия,ФССП России,
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