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4 минуты назад

В Туле около 250 человек эвакуировали из-за пожара в противотуберкулезном диспансере

ТАССиещё 1

Возгорание в одном из помещений противотуберкулезного диспансера в Туле произошло днем в воскресенье. Из здания эвакуировали 250 человек, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Туле эвакуировали 250 человек из-за пожара в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возгорание произошло в комнате площадью 12 кв. м, сгорели постельные принадлежности. Были эвакуированы 250 человек, пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в одном из помещений противотуберкулезного диспансера в поселке Петелино в Туле поступила в 11:36 мск. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось 47 человек и 14 единицы техники.

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