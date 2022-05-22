В Туле эвакуировали 250 человек из-за пожара в больнице

Возгорание в одном из помещений противотуберкулезного диспансера в Туле произошло днем в воскресенье. Из здания эвакуировали 250 человек, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Возгорание произошло в комнате площадью 12 кв. м, сгорели постельные принадлежности. Были эвакуированы 250 человек, пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.
Информация о пожаре в одном из помещений противотуберкулезного диспансера в поселке Петелино в Туле поступила в 11:36 мск. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось 47 человек и 14 единицы техники.