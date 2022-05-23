Мужчины с ножами дважды ограбили один и тот же магазин в Москве

«Пресечена деятельность группы, специализировавшейся на разбойных нападениях. Трое приезжих мужчин в возрасте от 30 до 39 лет, один из которых ранее судим, подозреваются в причастности к двум вооруженным налетам на один и тот же магазин в Москве. Предварительно установлено, что злоумышленники врывались в помещение торговой организации на ул. Яхромская и, угрожая сотрудникам предметами, конструктивно схожими с ножами, открыто похищали товар. С места преступления нападавшие скрывались на автомобиле. Общий материальный ущерб составил более 40 тыс. руб.», - говорится в сообщении.