Мужчины с ножами дважды ограбили один и тот же магазин в Москве

Полиция задержала подозреваемых в двух разбойных нападениях на один и тот же магазин в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
«Пресечена деятельность группы, специализировавшейся на разбойных нападениях. Трое приезжих мужчин в возрасте от 30 до 39 лет, один из которых ранее судим, подозреваются в причастности к двум вооруженным налетам на один и тот же магазин в Москве. Предварительно установлено, что злоумышленники врывались в помещение торговой организации на ул. Яхромская и, угрожая сотрудникам предметами, конструктивно схожими с ножами, открыто похищали товар. С места преступления нападавшие скрывались на автомобиле. Общий материальный ущерб составил более 40 тыс. руб.», - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Фигуранты заключены под стражу.
«В ходе обысков по местам фактического проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты ножи, бейсбольная бита, одежда и средства связи, используемые при совершении преступлений. Также изъят автомобиль, принадлежащий одному из подозреваемых. Имеются основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению еще пяти аналогичных преступлений», - подытожили в ведомстве.