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1 час назад

Дошкольник утонул в бассейне подмосковного фитнес-клуба

Мослентаиещё 2

В подмосковном Королеве четырехлетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает ГСУ СК России по Московской области.

В Подмосковье ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба
Фото: мослентамослента

В ведомстве сообщили, что дошкольник находился в фитнес-клубе с родственниками. В какой-то момент ребенок остался без присмотра, спрыгнул в воду с обходной дорожки и оказался на дне. Дошкольника достали из воды и пытались оказать первую медицинскую помощь, но он скончался.

«К настоящему времени следователем истребована регулирующая документация фитнес-клуба, изъяты для изучения записи с камер видеонаблюдения, расположенных в бассейне», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители допросили сотрудников фитнес-клуба, свидетелей и очевидцев, а также родителей и родственников погибшего. Назначена судмедэкспертиза для установления обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее московская школьница утонула в бассейне частного дома в Курортном районе Санкт-Петербурга. Восьмилетняя девочка находилась в гостях у дедушки в Зеленогорске.

Происшествия,Следственный комитет,
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