Раскрыты подробности стрельбы в московском ЖК

«21 мая в Дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, были слышны хлопки», — сообщили в ведомстве. Прибывшие на место полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета.