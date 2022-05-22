Раскрыты подробности стрельбы в московском ЖК

Подробности стрельбы в жилом комплексе (ЖК) «Спутник» в Мякинино раскрыли в ГУ МВД России по Московской области. В результате инцидента есть один пострадавший.
«21 мая в Дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, были слышны хлопки», — сообщили в ведомстве. Прибывшие на место полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета.
В результате случившегося мужчина 2000 года рождения получил телесные повреждения. Его отпустили после оказания медицинской помощи.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции разыскивают правонарушителя.
Ранее стрельба в ЖК попала на видео. По словам очевидцев, пьяный мужчина зашел в подъезд и открыл огонь. Предварительно пострадали двое человек. По некоторым данным, незадолго до инцидента у стрелка завязался конфликт с кассиршами в магазине неподалеку.