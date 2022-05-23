Устроивший стрельбу в подъезде россиянин сдался полиции

Россиянин, устроивший стрельбу в подъезде жилого дома в Подмосковье, добровольно пришел в управление МВД России по Одинцовскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении МВД России по Московской области.

21 мая жильцы одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, услышали хлопки и позвонили в полицию. Приехавший на вызов наряд установил, что двое мужчин поссорились, в ходе конфликта один из них зашел в лифт, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, который стоял в подъезде.

22-летнему молодому человеку оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. 36-летний злоумышленник скрылся, но уже на следующий день решил сдаться полиции.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела.

Как уточняет «Московский комсомолец», спор между россиянами начался еще в магазине. Пьяный мужчина растолкал женщин у кассы, начал швырять продавцу деньги и хамить. Молодой человек одной из покупательниц сделал ему замечание. Вслед за мужчиной он вышел на улицу и попросил извиниться перед его девушкой. В ответ злоумышленник достал травматический пистолет.