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35 минут назад

ФСБ задержала главу района Челябинской области

Lenta.ruиещё 4

Сотрудники ФСБ задержали главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ФСБ задержала главу района Челябинской области
Фото: ЦОС ФСБ РФЦОС ФСБ РФ

По предварительным данным, речь идет о получении взятки. Чиновника задерживали сотрудники отдела ФСБ по Магнитогорску. Подробности не сообщаются.

В прошлом Тайбергенов руководил полицией Магнитогорска. Он покинул этот пост в мае 2015 года. В ноябре 2015 года Тайбергенова избрали главой Агаповского района.

Ранее сообщалось, что бывшего министра образования Алтая Алексея Бондаренко оштрафовали на 150 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Чиновник дал незаконное указание перечислить бюджетные средства на организацию спасательного поста своему подчиненному — директору учреждения дополнительного образования, центра туризма, отдыха и оздоровления.

Происшествия,Алексей Бондаренко,ФСБ,
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