ФСБ задержала главу района Челябинской области

Сотрудники ФСБ задержали главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: ЦОС ФСБ РФ ЦОС ФСБ РФ

По предварительным данным, речь идет о получении взятки. Чиновника задерживали сотрудники отдела ФСБ по Магнитогорску. Подробности не сообщаются.

В прошлом Тайбергенов руководил полицией Магнитогорска. Он покинул этот пост в мае 2015 года. В ноябре 2015 года Тайбергенова избрали главой Агаповского района.