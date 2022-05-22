На Ставрополье трое детей отравились средством для прочистки труб

Трое детей двух-семи лет госпитализированы на Ставрополье после отравления гранулами для прочистки труб, проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в следственном управлении СК РФ по краю.

"По предварительным данным, дети 2015, 2018 и 2020 года рождения съели гранулы для прочистки труб от засоров. В настоящее время малолетние госпитализированы в краевую больницу. По данному факту следственным отделом по городу Невинномысску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе краевой прокуратуры журналистам сообщили, что по данному факту прокуратура города Невинномысска проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины оставления родителями детей без контроля, а также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.