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4 часа назад

На Ставрополье трое детей отравились, съев гранулы для прочистки труб

ТАССиещё 2

Трое детей двух-семи лет госпитализированы на Ставрополье после отравления гранулами для прочистки труб, проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в следственном управлении СК РФ по краю.

На Ставрополье трое детей отравились средством для прочистки труб
Фото: газета.ruгазета.ru

"По предварительным данным, дети 2015, 2018 и 2020 года рождения съели гранулы для прочистки труб от засоров. В настоящее время малолетние госпитализированы в краевую больницу. По данному факту следственным отделом по городу Невинномысску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем СК России проведен осмотр места происшествия, изъято вещество, опрошены родственники, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В свою очередь, в пресс-службе краевой прокуратуры журналистам сообщили, что по данному факту прокуратура города Невинномысска проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины оставления родителями детей без контроля, а также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Происшествия,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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