Генпрокуратура назвала главное коррупционное преступление

По данным Генпрокуратуры России за январь-март текущего года, факты взяточничества составляют более половины совершаемых в России коррупционных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.
При этом в ведомстве отметили, что в сравнении с предшествующим годом количество подобных преступлений практически не изменилось — 12 тыс., что на 0,3% больше, чем годом ранее.
Всего в первом квартале было зарегистрировано более 39,2 тыс. различных преступлений экономической направленности. Предварительный материальный ущерб по ним был оценен в 77,8 млрд руб. При этом путем добровольного погашения обеспечено частичное возмещение ущерба — на 30,5 млрд руб.
Ранее стало известно, что в Якутии у работника горного комбината нашли алмазы стоимостью почти 3 млн руб. Выяснилось, что мужчина занимался поиском драгоценных минералов с 2019 года, обследуя рудники, в которых их добывали, с помощью ультрафиолетового фонаря.