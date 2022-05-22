Генпрокуратура назвала главное коррупционное преступление

По данным Генпрокуратуры России за январь-март текущего года, факты взяточничества составляют более половины совершаемых в России коррупционных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом в ведомстве отметили, что в сравнении с предшествующим годом количество подобных преступлений практически не изменилось — 12 тыс., что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Всего в первом квартале было зарегистрировано более 39,2 тыс. различных преступлений экономической направленности. Предварительный материальный ущерб по ним был оценен в 77,8 млрд руб. При этом путем добровольного погашения обеспечено частичное возмещение ущерба — на 30,5 млрд руб.