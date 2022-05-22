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5 минут назад

Генпрокуратура назвала главное коррупционное преступление с начала года

Газета.Ruиещё 3

По данным Генпрокуратуры России за январь-март текущего года, факты взяточничества составляют более половины совершаемых в России коррупционных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Генпрокуратура назвала главное коррупционное преступление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в ведомстве отметили, что в сравнении с предшествующим годом количество подобных преступлений практически не изменилось — 12 тыс., что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Всего в первом квартале было зарегистрировано более 39,2 тыс. различных преступлений экономической направленности. Предварительный материальный ущерб по ним был оценен в 77,8 млрд руб. При этом путем добровольного погашения обеспечено частичное возмещение ущерба — на 30,5 млрд руб.

Ранее стало известно, что в Якутии у работника горного комбината нашли алмазы стоимостью почти 3 млн руб. Выяснилось, что мужчина занимался поиском драгоценных минералов с 2019 года, обследуя рудники, в которых их добывали, с помощью ультрафиолетового фонаря.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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