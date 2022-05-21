Дети погибли в багажнике автомобиля в Казахстане

В казахстанском Шымкенте трое детей залезли в багажник автомобиля, чтобы поиграть, и погибли от удушья. Машина принадлежала родителям, передает РИА Новости.
Инцидент произошел 19 мая.
«Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации», - говорится в сообщении полиции.
Началось досудебное расследование. Подробности произошедшего пока не известны.
Это второе ЧП в Шымкенте за двое суток. Ранее сообщалось, что при взрыве в городской аптеке погибли три человека: двое взрослых и один новорожденный.