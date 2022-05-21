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53 минуты назад

Дети погибли в багажнике автомобиля в Казахстане

Майк Габриелян

В казахстанском Шымкенте трое детей залезли в багажник автомобиля, чтобы поиграть, и погибли от удушья. Машина принадлежала родителям, передает РИА Новости.

Дети погибли в багажнике автомобиля в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 19 мая.

«Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации», - говорится в сообщении полиции.

Началось досудебное расследование. Подробности произошедшего пока не известны.

Это второе ЧП в Шымкенте за двое суток. Ранее сообщалось, что при взрыве в городской аптеке погибли три человека: двое взрослых и один новорожденный.

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