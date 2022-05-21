В Анапе автомобиль упал с края обрыва близ смотровой площадки

Автомобиль упал с края обрыва в районе смотровой площадки "800 ступеней" в Анапе. Об этом в субботу сообщили в Telegram-канале отдела МВД России по городу.
"В районе смотровой площадки "800 ступеней" автомобиль выехал и упал с края обрыва. По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась 34-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции Анапы работают на месте и оказывают необходимую помощь, на место вызваны также представители других экстренных служб.
Как уточнили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадал только водитель автомобиля.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.