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53 минуты назад

В Анапе автомобиль упал с края обрыва близ смотровой площадки

ТАСС

Автомобиль упал с края обрыва в районе смотровой площадки "800 ступеней" в Анапе. Об этом в субботу сообщили в Telegram-канале отдела МВД России по городу.

В Анапе автомобиль упал с края обрыва близ смотровой площадки
Фото: МЧСМЧС

"В районе смотровой площадки "800 ступеней" автомобиль выехал и упал с края обрыва. По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась 34-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции Анапы работают на месте и оказывают необходимую помощь, на место вызваны также представители других экстренных служб.

Как уточнили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадал только водитель автомобиля.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Происшествия,МВД России,
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