В Анапе автомобиль упал с края обрыва близ смотровой площадки

Автомобиль упал с края обрыва в районе смотровой площадки "800 ступеней" в Анапе. Об этом в субботу сообщили в Telegram-канале отдела МВД России по городу.

Фото: МЧС МЧС

"В районе смотровой площадки "800 ступеней" автомобиль выехал и упал с края обрыва. По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась 34-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции Анапы работают на месте и оказывают необходимую помощь, на место вызваны также представители других экстренных служб.

Как уточнили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадал только водитель автомобиля.