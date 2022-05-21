Три человека погибли при взрыве в аптеке Шымкента

В казахстанском Шымкенте увеличилось количество погибших при взрыве в аптеке. По последним данным, погибли три человека: двое взрослых и один новорожденный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 года рождения и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней», - говорится в сообщении.

Кроме того, ранения получили восемь человек. Они госпитализированы в медучреждения.

Взрыв прогремел днем в аптеке недалеко от роддома Шымкента. Здание аптеки было уничтожено. Областные власти ранее сообщали о гибели охранника и младенца, находившегося в перинатальном центре.