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1 час назад

Три человека погибли при взрыве в аптеке Шымкента

Майк Габриелян

В казахстанском Шымкенте увеличилось количество погибших при взрыве в аптеке. По последним данным, погибли три человека: двое взрослых и один новорожденный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Три человека погибли при взрыве в аптеке Шымкента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 года рождения и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней», - говорится в сообщении.

Кроме того, ранения получили восемь человек. Они госпитализированы в медучреждения.

Взрыв в столице Казахстана: один человек погиб

Взрыв прогремел днем в аптеке недалеко от роддома Шымкента. Здание аптеки было уничтожено. Областные власти ранее сообщали о гибели охранника и младенца, находившегося в перинатальном центре.

По данным Минздрава, на момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Они перемещены в другие медицинские организации.

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