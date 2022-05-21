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1 час назад

Семья погибла из-за отравления угарным газом в Подмосковье

Мослента

В подмосковном Долгопрудном погибла семья из четырех человек, двое из которых — дети 2 и 11 лет. Еще один человек госпитализирован. О случившемся сообщила прокуратура Московской области.

Семья погибла из-за отравления угарным газом в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Тела обнаружили в жилом доме на Лихачевском шоссе в городе Долгопрудном. На место выехал прокурор Дмитрий Холоденко.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, контролируются прокуратурой», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным ГСУ СК России по Московской области, члены семьи умерли из-за отравления угарным газом. Их тела обнаружил 41-летний родственник. Вернувшись с работы, мужчина увидел, что его близкие находятся без сознания. Он вызвал скорую помощь, а затем сам почувствовал себя плохо.

Пожар произошел на территории ЦАГИ в Жуковском

Врачи госпитализировали мужчину и констатировали смерть остальных членов семьи, включая 34-летнюю мать и двоих детей, сообщает издание Mash.

Ранее в Подмосковье насмерть отравилась угарным газом супружеская пара. Их выживший девятилетний сын попал в реанимацию.

Происшествия,Следственный комитет,ЦАГИ,
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