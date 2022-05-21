У московского школьника украли часы за 1,5 млн рублей

У московского школьника в спортивной раздевалке украли часы Rolex стоимостью 1,5 миллиона рублей. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, потерпевшим стал десятиклассник из известной московской семьи.

Его мать – юрист, преподаватель МГИМО и ведущая телешоу «Тест на отцовство» на одном из федеральных каналов. Дедушка — ректор МГИМО и академик РАН.

Известно, что 16-летний юноша играл в спортзале футбол, а его часы забрали из лежащего в раздевалке рюкзака. Подросток рассказал о краже матери, она обратилась в полицию.

Правоохранители отсмотрели запись с установленной в раздевалке камеры. На кадрах видно, что один из школьников взял рюкзак и передал его кому-то, кто находился за кадром. Затем рюкзак вернули на место.

Попавший в кадр школьник объяснил, что одноклассник попросил его передать рюкзак, чтобы «взять электронную сигарету» и не попасть на камеру. В свою очередь взявший рюкзак отрицает обвинения. После расспросов он «психанул», и ночью ушел из дома. К утру школьник вернулся. Полиция начала расследование.