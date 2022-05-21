Россиянка обманула нескольких доставщиков еды и поплатилась

Жительница Красноярска стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве за то, что обманывала доставщиков еды. Женщина придумала целую схему развода курьеров с помощью билетов «Банка приколов». Однако один из работников курьерской службы проявил бдительность и сдал злоумышленницу полицейским. Теперь она может отправиться в тюрьму за махинации.

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Как рассказали в полиции, подозреваемая заказывала еду на другой адрес и предупреждала курьера, что будет ждать его у подъезда. Заказы она оформляла вечером, чтобы в темноте сложнее было разглядеть купюры, которыми она расплачивается.

Вместо наличных женщина давала курьерам билет «Банка приколов», который визуально напоминает купюру в 5000 рублей. Сдачу она получала уже настоящими деньгами.

Правда, мошенническая схема работала недолго. Один из курьеров, попавшихся на её удочку, почти сразу обнаружил фальшивку. Он попытался дозвониться до клиентки, но та уже выключила телефон. Тогда мужчина пошёл в полицию.

Женщину вычислили и задержали. К тому времени она успела таким же способом обмануть ещё одного доставщика. За мошенничество ей грозит два года лишения свободы. Отмечается, что раньше у неё уже были проблемы с законом.