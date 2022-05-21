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22 минуты назад

Часы стоимостью в 1,5 миллиона рублей похитили у школьника в Москве

Мослента

Часы стоимостью в 1,5 миллиона рублей похитили у школьника в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

Часы стоимостью в 1,5 миллиона рублей похитили у школьника в Москве
Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, часы Rolex забрали из находящегося в раздевалке рюкзака десятиклассника, пока тот играл в футбол в спортивном зале. Подросток рассказал о произошедшем матери, женщина заявила в полицию.

Правоохранители отсмотрели запись с установленной в раздевалке камеры. В кадр попал момент, когда один из учащихся взял рюкзак и передал его кому-то, кто находился за кадром. Через некоторое время рюкзак вернули на место.

«Засветившийся» школьник объяснил, что одноклассник попросил его передать рюкзак, чтобы взять электронную сигарету и не попасть на камеру. Второй участник инцидента после расспросов на всю ночь ушел из дома. Все обвинения он отрицает. Полиция разбирается в произошедшем.

Канал уточнил, что мать 16-летнего хозяина часов — юрист, адвокат, преподаватель кафедры европейского права МГИМО МИД России Екатерина Торкунова. Она также является ведущей телешоу «Тест на отцовство» на одном из федеральных каналов. Дедушка пострадавшего десятиклассника — ректор МГИМО и академик РАН Анатолий Торкунов.

Ранее сообщалось, что студентку МГУ обокрали в московской клинике. У девушки исчезли часы швейцарской марки Hublot.

Происшествия,Анатолий Торкунов,МГИМО,РАН,МГУ,
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