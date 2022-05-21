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53 минуты назад

В Москве неизвестные обокрали офис российского представительства TikTok

ТАССиещё 2

Кража произошла в офисе юридического лица TikTok в России на более чем 1 млн рублей, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

В Москве неизвестные обокрали офис российского представительства TikTok
Фото: ReutersReuters

"Неизвестные проникли в офис ООО "Тикток рус" на Большой Якиманке и похитили технику фирмы Apple на сумму, превышающую 1 млн рублей. Общий ущерб устанавливается. Начата доследственная проверка", - сказал собеседник к агентства.

Всего было похищено восемь часов Apple Watch, 31 iPhone, четыре компьютера Mac. При этом воры не повредили замки на дверях офиса, что может говорить о том, что у них были ключи, они знали, где находится ценная техника.

Происшествия,Apple,
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