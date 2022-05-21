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1 час назад

Один человек погиб, более 50 пострадали в результате непогоды в ФРГ

ТАССиещё 1

Ураганный ветер, град и сильный дождь обрушились в пятницу вечером и в ночь на субботу на западную и центральную части Германии. Как сообщила полиция города Падерборн (земля Северный Рейн - Вестфалия), там пострадали 43 человека, 30 из них госпитализированы.

Один человек погиб, более 50 пострадали от урагана в ФРГ
Фото: ТАССТАСС

Городу нанесен "миллионный ущерб", указывают стражи порядка. Сорваны крыши многих домов, повалены деревья, повреждены автомобили.

Также о последствиях непогоды сообщается из федеральных земель Бавария и Тюрингия. Как отмечает DPA, в одном из баварских населенных пунктов пострадали 14 человек - они укрывались от непогоды в деревянной постройке, которая обвалилась из-за порывов ветра. В Рейнланд-Пфальце погиб один человек от удара молнии.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn предупреждает об упавших на рельсы деревьях и не исключает задержек в расписании в течение дня.

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