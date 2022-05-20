В центре Москвы на стройке погиб мужчина

В центре Москвы на мужчину обрушилась бетонная конструкция, придавив его насмерть. Трагедия случилась сегодня в помещении нежилого объекта в Большом Знаменском переулке. В настоящее время на месте происшествия находится Всеволод Ситников - Хамовнический межрайонный прокурор. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы" телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты проведения процессуальной проверки. По предварительной версии, на объекте проводились строительные работы.