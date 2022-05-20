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51 минуту назад

В центре Москвы на стройке погиб мужчина

Вести Подмосковья

В центре Москвы на мужчину обрушилась бетонная конструкция, придавив его насмерть. Трагедия случилась сегодня в помещении нежилого объекта в Большом Знаменском переулке. В настоящее время на месте происшествия находится Всеволод Ситников - Хамовнический межрайонный прокурор. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

В центре Москвы на стройке погиб мужчина
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты проведения процессуальной проверки. По предварительной версии, на объекте проводились строительные работы.

К слову, сегодня в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, согласно 143 статьи УК РФ после взрыва газового баллона в Ногинске. Пострадали три человека.

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