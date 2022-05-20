Упавшие футбольные ворота проломили голову школьнику в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном на 9-летнего школьника упали футбольные ворота и проломили ему голову, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Московской области. В результате мальчик получил травму головы и был госпитализирован.
«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Планируется допрос родителей ребенка, а также свидетелей и очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.
По факту сотрудником следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
По данным СМИ, 19 мая школьник был на тренировке по футболу, облокотился на ворота, упал, а они опрокинулись ему на голову. Его доставили в больницу с двухсторонним переломом свода черепа и сотрясением мозга.
Ранее мужчине проломили голову во время ссоры в Москве. Пострадавшего 1967 года госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, травматическим субарахноидальным кровоизлиянием, а также вдавленным переломом теменной кости справа.