Пассажир выплюнул алкоголь на лицо попутчика и сорвал рейс с Канарских островов

Рейс с Канарских островов был сорван из-за пьяной выходки одного из туристов — пассажирам самолета пришлось ждать следующий вылет несколько часов в закрытой зоне аэропорта без воды и еды. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление двух путешественников, присутствующих на рейсе.

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Как рассказали изданию Аарон Скотт (Aaron Scott) и Камилла Джейкоб (Camille Jacob), в воскресенье, 15 мая, они вылетели рейсом Jet2 из Гран-Канарии (Канарские острова) в Ньюкасл (Великобритания), однако самолет был перенаправлен в аэропорт Порту (Португалия) из-за поведения двух пьяных пассажиров. Отмечалось, что окончательное решение о посадке было принято после того, как один из мужчин выплюнул на лицо попутчика свой алкогольный напиток.

По словам пары, по прибытии в Порту с пассажирами Jet2 «ужасно» обращались. Так, всем путешественникам пришлось оставаться в зоне ожидания аэропорта в течение нескольких часов без воды, еды и «понимания, что происходит». Поскольку самолет прибыл поздно ночью, люди легли спать прямо на полу авиагавани.

Рано утром пассажиры рейса смогли покинуть аэропорт — авиакомпания отправила их в отель. Тем не менее, туристы пожаловались, что так и не получили от перевозчика никаких объяснений, а также извинений за доставленные неудобства.