В тюремной психбольнице нашли цех производства криптовалюты

«Прямо в здании психбольницы для заключенных в „Бутырке“ было размещено все необходимое оборудование и организован выпуск биткоинов. Делом уже занимается Следственный комитет », — сообщает MK.RU.

Как сообщают сотрудники психбольницы, по «делу криптовалюты» уволен заместитель начальника СИЗО. По подсчетам следователей, из-за работы дополнительного оборудования расходы на электроэнергию выросли на 9 000 кВТ общей стоимостью больше 62 тысяч рублей. Из-за чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Минимальное наказание по ней предусмотрено в виде штрафа, максимальное — до четырех лет лишения свободы.