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8 минут назад

В психбольнице «Бутырки» нашли цех производства криптовалюты

Ura.Ru

В психбольнице для заключенных в «Бутырке», известной как «Кошкин дом», открыли центр майнинга. Выпуск криптовалюты организовал заместитель начальника СИЗО.

В тюремной психбольнице нашли цех производства криптовалюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прямо в здании психбольницы для заключенных в „Бутырке“ было размещено все необходимое оборудование и организован выпуск биткоинов. Делом уже занимается Следственный комитет», — сообщает MK.RU.

Как сообщают сотрудники психбольницы, по «делу криптовалюты» уволен заместитель начальника СИЗО. По подсчетам следователей, из-за работы дополнительного оборудования расходы на электроэнергию выросли на 9 000 кВТ общей стоимостью больше 62 тысяч рублей. Из-за чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Минимальное наказание по ней предусмотрено в виде штрафа, максимальное — до четырех лет лишения свободы.

Происшествия,Следственный комитет,
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