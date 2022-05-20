Задержанного за вымогательство бойца ММА отправили под домашний арест

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бойца ММА Асхаба Магомедова. Как сообщает РИА «Новости», по версии следователей, спортсмен и его друг в октябре прошлого года требовали у подростка 600 тыс. рублей, угрожая распространить некий компромат.

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Потерпевший успел передать им часть денег — как уточнили в прокуратуре, 200 тыс. рублей. По ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере») бойцу грозит до семи лет колонии.

Магомедов стал известен благодаря своему вызывающему поведению. В своих соцсетях он публиковал видео, на которых танцевал на крыше автомобилей, гонял на скорости около 200 км/ч на машине и стрелял из огнестрельного оружия. Осенью 2021 года в сети появилась видеозапись, на которой боец избил сослуживца в армии.

Кроме того, имя Магомедова ранее упоминалось в связи с резонансным ДТП у Белорусского вокзала, где ночью 6 мая при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека, еще один скончался. 18 мая стало известно о задержании бойца по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего.