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19 минут назад

Задержанного за вымогательство бойца ММА отправили под домашний арест

Елена Прошина

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бойца ММА Асхаба Магомедова. Как сообщает РИА «Новости», по версии следователей, спортсмен и его друг в октябре прошлого года требовали у подростка 600 тыс. рублей, угрожая распространить некий компромат.

Задержанного за вымогательство бойца ММА отправили под домашний арест
Фото: ТАССТАСС

Потерпевший успел передать им часть денег — как уточнили в прокуратуре, 200 тыс. рублей. По ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере») бойцу грозит до семи лет колонии.

Магомедов стал известен благодаря своему вызывающему поведению. В своих соцсетях он публиковал видео, на которых танцевал на крыше автомобилей, гонял на скорости около 200 км/ч на машине и стрелял из огнестрельного оружия. Осенью 2021 года в сети появилась видеозапись, на которой боец избил сослуживца в армии.

Кроме того, имя Магомедова ранее упоминалось в связи с резонансным ДТП у Белорусского вокзала, где ночью 6 мая при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека, еще один скончался. 18 мая стало известно о задержании бойца по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего.

Отметим, что за всю карьеру в ММА Магомедов успел принять участие лишь в трех боях — два из них закончились поражением и один ничьей.

Происшествия,Асхаб Магомедов,
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