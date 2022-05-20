Вора в законе экстрадировали из Египта в Москву

Объявленного в международный розыск вора в законе экстрадировали в Москву из Египта. Как сообщает «МВД Медиа», Давида Герлиани объявили в розыск по запросу столичных полицейских.
«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В апреле 2021 года Герлиани было заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 («Вымогательство») и ч. 1 ст. 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. По запросу следователей суд заочно арестовал обвиняемого, а в июне того же года Герлиани объявили в международный розыск. В марте 2022 года его задержали на территории Египта.
По информации правоохранителей, с 2014 года преступник является вором в законе. Он имел влияние на отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Смоленской области, возглавлял преступную группу и был замешан в вымогательстве 15 миллионов рублей.
В 2016 году Герлиани был депортировали с Украины в Грузию, оттуда он попытался сбежать в Армению, но безуспешно. Затем ему удалось уехать в Казахстан, откуда его выдворили, после чего он оказался в Египте.