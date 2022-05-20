Полиция составила три протокола об административных правонарушениях после спектакля в городе Юрьев-Польский Владимирской области с пьяными актерами в образе героев мультфильмов: Чебурашки и Зайца с Волком из «Ну, погоди!», сообщили в УМВД по региону.

«Сотрудники полиции выезжали по сообщению о нарушении общественного порядка в местном учреждении культуры. В отношении троих граждан были составлены протоколы за административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным местных СМИ, спектакль с участием ростовых кукол в городе Юрьев-Польский представляли гастролеры из Ленинградской области. Герои мультфильмов – Чебурашка и крокодил Гена – предстали перед зрителями, по их данным, пьяными. Один из актеров не смог до конца отыграть спектакль и ушел за кулисы, прервав сцену.

Как пишут местные жители, «первыми на сцене появились Чебурашка и крокодил Гена, причем один из персонажей уже тогда выглядел явно нетрезвым. Чебурашка еле держался на своих лапках и не смог доиграть свою роль. А Заяц и Волк из «Ну, погоди!» показали странное выступление, в процессе которого Волк шатался и едва не упал со сцены», пишет «Подъем».

Сотрудники ДК вызвали полицию. В УМВД уточнили, что протоколы составлены в отношении актеров.