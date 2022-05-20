В психбольнице «Бутырки» нашли майнинг-ферму в палате для буйных пациентов

Бывший замначальника «Бутырки» обустроил платформу для выработки криптовалюты, или майнинг-ферму, в психушке учреждения — ее нашли палате для буйных пациентов психбольницы. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает «Московской комсомолец» .

По данным издания, майнинговая ферма в психушке функционировала с ноября 2021 по февраль 2022 года. Предполагается, что ее сделал бывший замначальника СИЗО, начальник отдела охраны Андрей Цыганов. Идею создания фермы он услышал от одного из арестантов, у которого были практические познания в области криптовалюты. Именно он помог Цыганову подобрать оборудование для майнинга, которое тот затем пронес на территорию.