Преподаватель танцев из Ижевска изнасиловал восемь учениц

В Республике Удмуртия завершили расследование дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в 19 эпизодах изнасилования девочек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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В период с лета 2015 года по январь 2021 года в городе Ижевске мужчина, который работал преподавателем танцев, подвергал сексуальному насилию восемь девочек в возрасте от 9 до 13 лет.

Также он изнасиловал несовершеннолетнюю в садоводческом товариществе за городом, куда поехал отдыхать с воспитанницами своей танцевальной студии.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

Проведенная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сферы сексуального предпочтения в форме педофилии. Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд. За совершенное преступление педагогу танцев грозит до 20 лет лишения свободы.