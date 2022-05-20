Стрельба в Чикаго: погибли 2 человека и 8 пострадали

В результате массовой стрельбы рядом с университетом Лойола в Чикаго два человека погибли и восемь получили ранения. Об этом сообщает издание New York Post. Инцидент произошел вечером 19 мая 2022 года в 800-м квартале улицы Норт-Стейт-стрит 18-го округа.

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Около 22.40 неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. На место происшествия прибыла полиция и задержала стрелка. Пострадавшие с ранениями и ожогами в критическом или тяжелом состоянии были госпитализированы в районные больницы.

Стрельба произошла за несколько часов до факельного забега правоохранительных органов в рамках "Специальной Олимпиады". В преддверии двухнедельного тура по нескольким штатам правоохранители несут факел во время финального этапа, предшествующего играм в Орландо 5 июня. В настоящий момент правоохранительные органы продолжают расследование.