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34 минуты назад

В результате стрельбы в Чикаго погибли 2 человека и 8 пострадали

Газета.Ru

В результате массовой стрельбы рядом с университетом Лойола в Чикаго два человека погибли и восемь получили ранения. Об этом сообщает издание New York Post. Инцидент произошел вечером 19 мая 2022 года в 800-м квартале улицы Норт-Стейт-стрит 18-го округа.

Стрельба в Чикаго: погибли 2 человека и 8 пострадали
Фото: EPAEPA

Около 22.40 неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. На место происшествия прибыла полиция и задержала стрелка. Пострадавшие с ранениями и ожогами в критическом или тяжелом состоянии были госпитализированы в районные больницы.

Стрельба произошла за несколько часов до факельного забега правоохранительных органов в рамках "Специальной Олимпиады". В преддверии двухнедельного тура по нескольким штатам правоохранители несут факел во время финального этапа, предшествующего играм в Орландо 5 июня. В настоящий момент правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее стало известно, что в городе Эпплтон, США, мужчина с огнестрельным оружием захватил церковь с прихожанами.

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