В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Суд Петербурга на полгода продлил домашний арест вдове рэпера Энди Картрайта

Говорит Москва

Марину Кохал обвиняют в его убийстве и расчленении.

Вдове рэпера Энди Картрайта продлили домашний арест
Фото: ТАССТАСС

«Это стандартный срок», — уточнили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В начале мая Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Кохал обвиняется по статьям «Убийство» и «Надругательство над телом умершего».

Обвинение полагает, что женщина решила убить его «из личных неприязненных отношений», для чего приобрела препарат «НовоРапид ФлексПен» и обманом ввела лекарство Юшко. Тот через какое-то время скончался, а супруга «умышленно не оказала ему помощь». Желая скрыть преступление, Кохал расчленила тело мужа на 15 частей. Она утверждает, что Юшко умер своей смертью — якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить всё так, будто рэпер пропал.

Происшествия,Александр Юшко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители