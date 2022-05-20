Вдове рэпера Энди Картрайта продлили домашний арест

Обвинение полагает, что женщина решила убить его «из личных неприязненных отношений», для чего приобрела препарат «НовоРапид ФлексПен» и обманом ввела лекарство Юшко. Тот через какое-то время скончался, а супруга «умышленно не оказала ему помощь». Желая скрыть преступление, Кохал расчленила тело мужа на 15 частей. Она утверждает, что Юшко умер своей смертью — якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить всё так, будто рэпер пропал.