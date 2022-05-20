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54 минуты назад

В Москве педофил надругался над ребенком и избил его мать

Мослента

На юго-востоке Москвы мужчина надругался над ребенком и избил его мать за попытку пойти в полицию, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Москве.

В Москве педофил надругался над ребенком и избил его мать
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 19 мая 2022 года в квартире жилого дома в районе Люблино. Подозреваемый остался на непродолжительное время с ребенком своей сожительницы и «совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении него».

О произошедшем потерпевший рассказал своей матери. Когда та решила заявить о случившемся в правоохранительные органы, фигурант дела набросился на нее и избил. Это увидели родственники и вызвали скорую помощь, а также сотрудников полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»: иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Сейчас мужчина задержан по статье 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»). Вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, говорится в сообщении.

Ранее в Москве молодой человек изнасиловал школьницу в туалете парка. 16-летнюю девушку совратил юноша, который знал о возрасте своей жертвы.

Происшествия,Следственный комитет,
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