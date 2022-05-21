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27 минут назад

В результате обстрела со стороны Украины выбило стела в жилом доме в курском селе

ТАССиещё 5

Стекла в жилом доме в селе Попово-Лежачи Курской области выбило в результате минометного и артиллерийского обстрела со стороны Украины. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

От обстрела Украины выбило стекла в жилом доме в курском селе
Фото: ТАССТАСС

"Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стекла в жилом доме на улице Первомайской", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Днем 21 мая глава региона сообщил о минометном и артиллерийском обстреле населенных пунктов Глушковского района со стороны Украины. Он отметил, что целью обстрела, вероятно, была машинно-тракторная станция в селе Попово-Лежачи, однако технику оттуда заблаговременно вывели. Старовойт также уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

19 мая в Глушковском районе обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино. В результате один человек погиб, один получил ранения. При обстреле также получили повреждения жилые дома и здания на территории двух заводов, власти региона предложили жителям временно покинуть территорию поселка.

Происшествия,Роман Старовойт,
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