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17 минут назад

Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба

Александр Кузьмин

ФСБ задержала двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году. Мужчин обнаружили в Карачаево-Черкесии и Ставрополье. Обнародованное спецслужбой видео оказалось в распоряжении российских новостных Telegram-каналов.

«Задержаны двое жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, являвшихся членами бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавших в вооруженном вторжении в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Республики Дагестан», — указано в пресс-релизе.

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