Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году. Мужчин обнаружили в Карачаево-Черкесии и Ставрополье. Обнародованное спецслужбой видео оказалось в распоряжении российских новостных Telegram-каналов.