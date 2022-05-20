Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году. Мужчин обнаружили в Карачаево-Черкесии и Ставрополье. Обнародованное спецслужбой видео оказалось в распоряжении российских новостных Telegram-каналов.
«Задержаны двое жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, являвшихся членами бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавших в вооруженном вторжении в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Республики Дагестан», — указано в пресс-релизе.