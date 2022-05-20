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1 час назад

Угрожавшего терактами подростка задержала ФСБ

Елена Прошина

Силовики Свердловской области нашли и задержали подростка, рассылавшего в торговые центры Екатеринбурга и Каменск-Уральского ложные угрозы о терактах, сообщает «Ура.ру».

Угрожавшего терактами подростка задержала ФСБ
Фото: ТАССТАСС

Молодой человек полностью признал свою вину.

«Оперативниками УФСБ России по Свердловской области, отдела «К» и ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области установлен и задержан несовершеннолетний, сообщивший в адрес торговых центров, расположенных в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, ложные угрозы террористического характера. Целями подростка явились торговые центры «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж», — сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Преступления несовершеннолетний совершал в декабре 2021 года и начале января текущего года. Юноша состоял в интернет-сообществе, участники которого изучали алгоритмы и способы совершения лжеминирования и делились друг с другом результатами своих атак.

«В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — отметили оперативники.

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. Возмещение ущерба, связанного с работой бригад скорой помощи, МЧС и других оперативных спецслужб, несут виновные лица или их родители.

Происшествия,МВД России,ФСБ,
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