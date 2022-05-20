Массовая драка на бойцовском турнире в Москве попала на видео

Сообщается, что конфликт произошел во время соревнований в дисциплине «панкратион» между бойцами и их сторонами.

По информации федерация панкратиона России, драка произошла между спортсменами Исламом Исаевым из Тверской области и Ратмиром Хайруллиным из Республики Башкортостан. Исаев дисквалифицирован на этих соревнованиях, в схватке за третье место он участвовать не будет.