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42 минуты назад

Села Дроновка и Алексеевка в Курской области подверглись обстрелу

ТАСС

Минометный обстрел со стороны Украины зафиксирован в селах Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе Курской области. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Два села в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию", - написал Старовойт.

Происшествия,Роман Старовойт,
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