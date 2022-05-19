Два села в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины

"Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию", - написал Старовойт.