В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
15 минут назад

СМИ: в Висконсине задержан мужчина, забравшийся с оружием на крышу церкви

ТАСС

Вооруженный мужчина забрался на крышу церкви в американском городке Эпплтон (штат Висконсин), где находились свыше десяти прихожан, после переговоров полиция уговорила его сдаться. Об этом пишет в четверг на своей странице в Twitter корреспондент местного филиала телеканала CBS, телестанции WFRV-TV Барретт Трайон.

СМИ: в США задержан мужчина, забравшийся с оружием на крышу церкви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Полицейская операция закончена. Подозреваемый, уже известный полиции, взят под стражу. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Корреспондент добавил, что стражи правопорядка изучают, что связывало нападавшего с церковью.

По данным полиции Эпплтона, мужчина успел сделать несколько выстрелов. По предварительным сведениям, он стрелял в воздух.

О каких-либо мотивах или требованиях стрелявшего не сообщается.

Происшествия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители