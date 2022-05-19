СМИ: в США задержан мужчина, забравшийся с оружием на крышу церкви

Вооруженный мужчина забрался на крышу церкви в американском городке Эпплтон (штат Висконсин), где находились свыше десяти прихожан, после переговоров полиция уговорила его сдаться. Об этом пишет в четверг на своей странице в Twitter корреспондент местного филиала телеканала CBS, телестанции WFRV-TV Барретт Трайон.
"Полицейская операция закончена. Подозреваемый, уже известный полиции, взят под стражу. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Корреспондент добавил, что стражи правопорядка изучают, что связывало нападавшего с церковью.
По данным полиции Эпплтона, мужчина успел сделать несколько выстрелов. По предварительным сведениям, он стрелял в воздух.
О каких-либо мотивах или требованиях стрелявшего не сообщается.