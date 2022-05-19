В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
33 минуты назад

В Петербурге произошел пожар на складе

ТАСС

Кровля склада в Василеостровском районе Петербурга загорелась на площади 200 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В Петербурге произошел пожар на складе
Фото: РИА Новости РИА Новости

"В 19:54 мск 19 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, набережная реки Смоленки, дом 19-21. В одноэтажном здании склада, происходит горение кровли на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

В 20:10 мск пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС. Сведения о пострадавших не поступали.

Позже сообщили о локализации очага.

"В 19.54 мск 19 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, набережная реки Смоленки, дом 19-21. В одноэтажном здании склада происходило горение на общей площади 760 кв. м. <…> В 20.51 мск пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: восемь единиц техники и 33 человека личного состава.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители