В Петербурге произошел пожар на складе

"В 19.54 мск 19 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, набережная реки Смоленки, дом 19-21. В одноэтажном здании склада происходило горение на общей площади 760 кв. м. <…> В 20.51 мск пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера", - говорится в сообщении.