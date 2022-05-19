В Петербурге произошел пожар на складе

Кровля склада в Василеостровском районе Петербурга загорелась на площади 200 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
"В 19:54 мск 19 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, набережная реки Смоленки, дом 19-21. В одноэтажном здании склада, происходит горение кровли на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.
В 20:10 мск пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС. Сведения о пострадавших не поступали.
Позже сообщили о локализации очага.
"В 19.54 мск 19 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, набережная реки Смоленки, дом 19-21. В одноэтажном здании склада происходило горение на общей площади 760 кв. м. <…> В 20.51 мск пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: восемь единиц техники и 33 человека личного состава.