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29 минут назад

Мытищинский суд арестовал владельца взорвавшегося на автостоянке гранатомета

ТК «Звезда»

Мытищинский городской суд арестовал владельца взорвавшегося на автостоянке гранатомета Виктора Ковтыкова. Об этом рассказали в самом суде.

Мытищинский суд арестовал владельца взорвавшегося гранатомета
Фото: «ВКонтакте»«ВКонтакте»

«Судом в отношении Ковтыкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - заявили ТАСС в Мытищинском городском суде.

Ранее «Звезда» публиковала свидетельства очевидицы, заставшей момент взрыва машины в Мытищах.

Также публиковались кадры последствий взрыва и самого гранатомета, снаряд от которого сдетонировал на автостоянке.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва гранатомета в Мытищах используется специальный робот.

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