Мытищинский суд арестовал владельца взорвавшегося гранатомета

Мытищинский городской суд арестовал владельца взорвавшегося на автостоянке гранатомета Виктора Ковтыкова. Об этом рассказали в самом суде.

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«Судом в отношении Ковтыкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - заявили ТАСС в Мытищинском городском суде.

Ранее «Звезда» публиковала свидетельства очевидицы, заставшей момент взрыва машины в Мытищах.

Также публиковались кадры последствий взрыва и самого гранатомета, снаряд от которого сдетонировал на автостоянке.