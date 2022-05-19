Забравшихся на "Солнце Москвы" руферов привлекут к ответственности

Руферы забрались на строящийся аттракцион "Солнце Москвы", расположенный на ВДНХ , по данному факту проводится проверка, нарушителей привлекут к ответственности, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании-оператора.

В ряде Telegram-каналов появились видео с руферами, которые забрались на строящийся аттракцион "Солнце Москвы" и показали, какие виды открываются с самой высокой точки.

"Данный случай на колесе обозрения был зафиксирован сотрудниками службы безопасности аттракциона. Нарушители незаконно перелезли через забор на огороженную территорию строительной площадки на рассвете с целью создания видео для соцсетей. Ведется расследование, задействованы все компетенции службы", - рассказал собеседник агентства.

В 2022 году на прилегающей к ВДНХ территории откроется колесо обозрения высотой 140 м и одноименный многофункциональный комплекс (МФК). Проект призван стать новой всесезонной городской точкой притяжения. Территория "Солнце Москвы" занимает 33 тыс. кв. м. МФК включает открытый городской променад с мобильными павильонами, а также два этажа закрытых пространств, где на площади 26 тыс. кв. м разместятся рестораны, кафе, кинотеатр, магазины.