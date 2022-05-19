Губернатор Белгородской области заявил о последствиях обстрела

«Вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно. В общей сложности, восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — написал он в Telegram.

По словам главы региона, подрядчики уже соорудили временные перекрытия разбитых окон и кровли, однако на два-три дня остальные работы в селе будут приостановлены до стабилизации ситуации.