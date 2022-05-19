Российские подростки привязали собаку к рельсам под едущий поезд

В Твери подростки привязали собаку к рельсам, где ее переехал едущий железнодорожный поезд. Расправу над животным российские подростки засняли на видео, а после распространили ролик в соцсетях. Об этом сообщается в группе «Чрезвычайное происшествие (ЧП). Тверь и область» во «ВКонтакте».

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По данным полиции, все произошло под Крупским мостом в Твери. Машинист заметил лежащую собаку и давал несколько гудков, однако никто из молодых людей спасать животное не стал, передает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что прокурор Тверской области поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными. В тверском линейном отделе МВД на транспорте сообщили, что молодых людей, причастных издевательствам над собакой, уже нашли.