Mercedes заблокировал трамвайные пути после ДТП: видео

В Краснодаре водитель Mercedes вылетел на трамвайные пути и заблокировал движение общественного транспорта. Видео с места происшествия на улице Московской появилось в распоряжении Telegram-канала «Телетайп Краснодара». На опубликованных кадрах видно, как иномарку вытаскивают с помощью трамвая.

По данным сетевого издания «93.ру», автомобиль мог оказаться на путях в результате аварии после столкновения с грузовиком.