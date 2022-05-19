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13 минут назад

Mercedes заблокировал трамвайные пути после ДТП: видео

Александр Кузьмин

В Краснодаре водитель Mercedes вылетел на трамвайные пути и заблокировал движение общественного транспорта. Видео с места происшествия на улице Московской появилось в распоряжении Telegram-канала «Телетайп Краснодара». На опубликованных кадрах видно, как иномарку вытаскивают с помощью трамвая.

По данным сетевого издания «93.ру», автомобиль мог оказаться на путях в результате аварии после столкновения с грузовиком.

Из-за дорожного инцидента трамваи не двигались более часа. К настоящему моменту движение общественного транспорта по маршруту возобновлено.

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