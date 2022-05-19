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1 час назад

«Самый ненавистный человек» в Америке освобожден из тюрьмы

Lenta.ru

Скандально известный бизнесмен Мартин Шкрели, известный как «самый ненавистный человек в Америке», досрочно освобожден из тюрьмы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на заявление Федерального бюро тюрем (BOP).

«Самый ненавистный человек» в Америке освобожден из тюрьмы
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что предприниматель 18 мая был переведен из федерального исправительного учреждения Алленвуд-Лоу под общественное заключение. Имеется в виду, что он будет либо содержаться под домашним арестом, либо в учреждении социальной реабилитации. Шкрели могут освободить из-под стражи 14 сентября 2022 года.

Его адвокат Бенджамин Брафман подтвердил эту информацию газете The Washington Post. Он также посоветовал своему клиенту воздержаться от каких-либо публичных заявлений.

Шкрели приобрел в обществе дурную славу, когда он и его компания Turing Pharmaceuticals подняли цену на лекарство от ВИЧ/СПИД на 5000 процентов. Американец поднял стоимость одной таблетки с 13,5 до 750 долларов. Он был осужден в 2018 году и отбывал наказание в тюрьме строгого режима за обман инвесторов. Прокуратура установила, что он запустил многолетнюю схему ограбления других предприятий, которые он сам и основал, чтобы расплатиться с инвесторами.

Бизнесмену запретили когда-либо снова работать в фармацевтической промышленности и обязали выплатить 64,6 миллиона долларов неправомерно полученной прибыли.

В 2020 году стало известно, что Шкрели захотел выйти из тюрьмы, чтобы помочь бороться против коронавируса. Тогда его просили освободить на три месяца для помощи в разработке вакцины.

Происшествия,Бенджамин Брафман,Мартин Шкрели,
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