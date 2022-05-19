СМИ: Украина удерживает 77 российских моряков

77 моряков с восьми российских гражданских кораблей удерживаются на территории Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА «Новости».

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«Сегодня, по нашим данным, 77 человек восьми гражданских кораблей, которые приписаны к российским портам», - сказала Москалькова на «Радио России».

По ее словам, российская сторона постоянно ведет переговоры с украинской на предмет освобождения моряков. Часть удерживаемых должны были освободить 17 мая, но освобождения не произошло из-за того, что зона тишины, гуманитарные коридоры не обеспечивали безопасность. Теперь приходится ожидать следующей возможности.

Россия также намерена обратиться в международную морскую организацию ООН с просьбой о содействии в освобождении гражданских моряков из РФ, добавила Москалькова.