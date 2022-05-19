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37 минут назад

СМИ: Украина удерживает 77 российских моряков

Вероника Полынина

77 моряков с восьми российских гражданских кораблей удерживаются на территории Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА «Новости».

СМИ: Украина удерживает 77 российских моряков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, по нашим данным, 77 человек восьми гражданских кораблей, которые приписаны к российским портам», - сказала Москалькова на «Радио России».

По ее словам, российская сторона постоянно ведет переговоры с украинской на предмет освобождения моряков. Часть удерживаемых должны были освободить 17 мая, но освобождения не произошло из-за того, что зона тишины, гуманитарные коридоры не обеспечивали безопасность. Теперь приходится ожидать следующей возможности.

Россия также намерена обратиться в международную морскую организацию ООН с просьбой о содействии в освобождении гражданских моряков из РФ, добавила Москалькова.

Ранее Москалькова говорила о 73 случаях незаконного удержания гражданских моряков на Украине. В пресс-службе омбудсмена сообщали, что все удерживаемые моряки находятся на восьми гражданских судах: «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Волго-Балт 224», «Навиджер-2», «Омский 6», «Омский 132», «Рондо», «Свирь». Эти суда находятся на судоремонтных предприятиях в Измаиле в Одесской области.

Происшествия,Татьяна Москалькова,ООН,
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