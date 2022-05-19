МВД России объявило в розыск двух командиров «Азова»

МВД России объявило в розыск командиров батальона «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева. Их имена появились в ведомственной базе разыскиваемых, сообщает РИА «Новости».
В базе указано, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье.
Оба украинских командира – уроженцы Харькова, Величко родился в 1994 году, Немичев – в 1996 года.
В апреле Следственный комитет России объявил о начале расследования уголовного дела о преступлениях украинского батальона «Азов». В частности, в отношении командиров Величко и Немичева было возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь не менее восьми российских военнопленных в Харьковской области.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 16 мая в плен сдались 959 украинских военных, в том числе 80 раненых, укрывавшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. 19 мая российский военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что с завода вышел замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина»).