МВД России объявило в розыск двух командиров «Азова»

МВД России объявило в розыск командиров батальона «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева. Их имена появились в ведомственной базе разыскиваемых, сообщает РИА «Новости».

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В базе указано, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье.

Оба украинских командира – уроженцы Харькова, Величко родился в 1994 году, Немичев – в 1996 года.

В апреле Следственный комитет России объявил о начале расследования уголовного дела о преступлениях украинского батальона «Азов». В частности, в отношении командиров Величко и Немичева было возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь не менее восьми российских военнопленных в Харьковской области.