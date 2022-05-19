Гибель президента Польши: заочно арестован российский диспетчер

Польский суд по варшавскому району Мокотув удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для одного из трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг пресс-служба суда.

Фото: AP Photo/Sergey Ponomarev AP Photo/Sergey Ponomarev

"По делу в отношении Виктора Р. [фамилия по польским законам не называется] суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на 30 дней с даты его задержания", - указано в сообщении.

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Суд одновременно рассмотрел дела двух диспетчеров - Виктора Рыженко и Николая Краснокудского. Все заседания проводились заочно, без участия фигурантов и за закрытыми дверями. По делу Краснокудского ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде временного ареста на 30 суток было отклонено. Оба решения не окончательные и могут быть оспорены в апелляционной инстанции.

28 мая прошлого года польский суд вынес решение по делу третьего диспетчера - Павла Плюснина, постановив, что для его временного ареста нет оснований.

Дело диспетчеров

В сентябре 2020 года стало известно, что 1-я следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех российских диспетчеров. Как сообщила тогда пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик, обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы арестовать российских диспетчеров, заявила, что Варшава игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда, пытаясь заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию. Захарова констатировала, что все попытки Варшавы добиться выдачи авиадиспетчеров тщетны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к обвинениям Варшавы по делу о крушении самолета с польским президентом Лехом Качиньским и требованиям об аресте российских диспетчеров.

Катастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.